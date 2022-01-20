СКР начал проверку по факту фальсификации доказательство по делу «омбудсмена полиции»
Следственный комитет России начал проверку информации о фальсификации доказательств по уголовному делу основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Последнего обвиняют в распространении порнографических материалов
Следственный комитет России начал проверку информации о фальсификации доказательств по уголовному делу основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Последнего обвиняют в распространении порнографических материалов.
О проведении проверки по факту фальсификации доказательств сообщает агентство ТАСС.
Всего в отношении «омбудсмена полиции» расследуется 14 уголовных дел по фактам вымогательства, распространения порнографии, клеветы и публичного оскорбления представителя власти.
Владимир Воронцов своей вины не признает и считает уголовное преследование местью за деятельность в качестве основателя проекта «Омбудсмен полиции».
Осенью 2021 года потерпевшая по делу отказалась от данных против Воронцова показаний и заявила, что стала потерпевшей намеренно, чтобы помочь разоблачить следователей, сфабриковавших уголовные дела против него «омбудсмена полиции».
Защита Владимира Воронцова обратились в прокуратуру, ФСБ и СК с заявлением о проведении проверки по фактам фальсификации доказательств.