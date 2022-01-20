Фигурантов дела о контрабанде кокаина на самолете российского посольства приговорили к тюремным срокам от 13 до 18 лет
Дорогомиловский райсуд Москвы на основании вердикта присяжных приговорил четверых фигурантов резонансного уголовного дела о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию к тюремным срокам от 13 до 18 лет
Дорогомиловский райсуд Москвы на основании вердикта присяжных приговорил четверых фигурантов резонансного уголовного дела о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию к тюремным срокам от 13 до 18 лет. Напомним, что наркотики были доставлены в Россию дипломатическим бортом, которые обычно не досматриваются.
Ключевого фигуранта дела об аргентинском кокаине Андрея Ковальчука суд приговорил к 18 годам лишения свободы штрафу в размере 1,8 млн рублей. Иштимир Худжамов, Виктор Калмыков и бывший завхоз посольства России в Буэнос-Айресе Али Абянов получили 13, 16 и 17 лет тюрьмы.
Ковальчука, Калмыкова, Абянова и Худжамова суд признал виновными в покушении на контрабанду, незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков в особо крупном размере, сообщает «Интерфакс».
Подсудимые своей вины не признали и намерены обжаловать приговор.