Команда Алексея Навального опубликовала реальные фотографии «дворца Путина»
Команда Алексея Навального в годовщину выхода резонансного расследования о тайном дворце президента Владимира Путина в Геленджике опубликовала новые и реальные фотографии этого объекта
Команда Алексея Навального в годовщину выхода резонансного расследования о тайном дворце президента Владимира Путина в Геленджике опубликовала новые и реальные фотографии этого объекта. Снимки практически полностью совпадают с 3D-визуализацией из расследования. Интерьер резиденции главы государства оппозиционеры коротко охарактеризовали как «золотое безумие».
Ранее борцы с коррупцией сообщали, что «дворец Путина» был сдан еще в 2014 году, но затем на объекте была выявлена плесень, из-за которой пришлось все переделывать.
«Дворец спроектировали с ошибками: не работала вентиляция, тек потолок, была высокая влажность <…> Ободрали стены, ободрали мрамор, вынесли все ценное, буквально выкинули на помойку миллиарды и начали работы заново», - говорилось в расследовании.
Соратники оппозиционера Мария Певчих и Георгий Албуров отметили, что полученные ими фотографии опровергают заявления госпропагандистов о том, что роскошный дворец в Геленджике является «плодом больной фантазии» Алексея Навального, а Владимир Путин живет очень скромно.
Снимки подтверждают, что в геленджикском дворце есть собственный стриптиз-зал (с куполами в восточном стиле и орлами), кальянная со сценой, три ресторана (пивной, итальянский и паназиатский), бассейн, личный театр и другие объекты, упомянутые в прошлогоднем расследовании.