Воронежский Центр управления регионом по ошибке опубликовал в Telegram методички по освещению деятельности президента
Так, весной прошлого года в этом канале были опубликованы тезисы из послания президента Федеральному Собранию, которые «наиболее позитивно были восприняты аудиторией». Это, например, дополнительная господдержка семей с детьми
Сотрудники воронежского Центра управления регионом (ЦУР) (структура АНО «Диалог Регионы») по ошибке создали в Telegram открытый канал «Федеральный контент», куда больше восьми месяцев отправляли методички по освещению деятельности президента Владимира Путина и правительства в СМИ. Подлинность телеграм-канала и опубликованных в нем методичек порталу Znak.com подтвердил источник, работающий с АНО «Диалог Регионы».
Так, весной прошлого года в этом канале были опубликованы тезисы из послания президента Федеральному Собранию, которые «наиболее позитивно были восприняты аудиторией». Это, например, дополнительная господдержка семей с детьми, изменения в сферах образования и здравоохранения. Авторы публикации просят публиковать эти тезисы в любых (кроме государственных) пабликах в соцсетях.
Также сотрудники ЦУР Воронежской области просили таргетировать материалы на указанные темы по узким целевым аудиториям, приземлять тезисы к определенным проблемам и вести разъяснительную работу через лидеров общественного мнения. В телеграм-канале утверждалось, что федеральные власти будут составлять сводный рейтинг регионов по отработке послания президента.
В августе 2021 года во время катастрофических лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке воронежский ЦУР опубликовал методичку, согласно которой в СМИ и соцсетях надо было писать, что «лесные пожары полыхают по всему миру», а «ООН назвал борьбу с пожарами мировой проблемой».
После гибели главы МЧС России Евгения Зиничева во время служебной поездки, воронежский ЦУР просил отработать тезис о том, что министр оказался героем и погиб во время учений, «спасая жизнь человека».
Источник, близкий к АНО «Диалог Регионы» публикацию в открытом доступе методичек по освещению деятельности президента и правительства объяснил тем, что кто-то из сотрудников «лопухнулся».