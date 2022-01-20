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Общество
Россиян обязали дважды сдавать тест на COVID-19
20 января 2022, 14:29

В Москве выявили рекордное количество новых заражений коронавирусом с начала пандемии

В России за минувшие сутки выявили 38 850 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии составило 10 938 261 человек. В результате осложнений скончались 684 ковидных пациента

В Москве выявили рекордное количество новых заражений коронавирусом с начала пандемии
Фото: новости-москва.рус

В России за минувшие сутки выявили 38 850 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии составило 10 938 261 человек.

В результате осложнений скончались 684 ковидных пациента. Всего с февраля 2020 года от коронавируса скончались 324 060 человек.

Москве за минувшие сутки зарегистрировано 11 557 новых случаев заражения COVID-19. Для столицы это рекордный показатель с начала пандемии. Санкт-Петербурге выявили 4 753 новых заболевших, в Московской области – 2 795.

Резкий рост заболеваемости коронавирусом, который начался после новогодних праздников, власти объясняют распространением нового штамма «омикрон».

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