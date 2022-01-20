Фигурант дела Сергея Фургана пожаловался на пытки «от имени Владимира Путина»
Фигурант уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Андрей Карепов пожаловался на пытки, с помощью которых следователи выбивали из него нужные показания. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Фургала, который обвиняется в заказных убийствах
Фигурант уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Андрей Карепов пожаловался на пытки, с помощью которых следователи выбивали из него нужные показания. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Фургала, который обвиняется в заказных убийствах.
Андрей Карепов рассказал, что представители следствия в присутствии адвокатов угрожали его расстрелять и заявляли, что «действуют от имени Владимира Путина, президента РФ».
Напомним, что Сергея Фургала, который в 2019 году выиграл губернаторские выборы у кандидата от «Единой России», обвиняют в двух заказных убийствах и одном покушении на убийство, которые были совершены еще в начале нулевых годов. Экс-губернатор своей вины не признает и считает уголовное преследование политически мотивированным.
Андрей Карепов, который работал на Сергея Фургала во время думской избирательной кампании, также обвиняется в убийствах. По версии следствия, он якобы оказывал услуги посредника при заказе убийств.