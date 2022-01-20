Американские и европейские олигархи попросили обложить их крупными налогами
Более 100 миллионеров и миллиардеров США, Канады и стран Европы назвали нынешнюю налоговую систему при демократии несправедливой. Олигархи призвали власти своих стран обложить их крупными налогами, чтобы вернуть доверие народа
Более 100 миллионеров и миллиардеров США, Канады и стран Европы назвали нынешнюю налоговую систему при демократии несправедливой. Олигархи призвали власти своих стран обложить их крупными налогами, чтобы вернуть доверие народа.
В открытом письме организации «Миллионеры-патриоты» участникам Давосского экономического форума говорится, что за два года пандемии коронавируса финансовое состояние богатых людей росло, а финсостояние бедных людей, напротив, становилось хуже.
Миллиардеры и миллионеры утверждают, что несправедливость международной налоговой системы привела к колоссальному недоверию между народами мира и элитами, которые являются архитекторами этой системы. Для восстановления этого доверия богачи просят обложить их налогами.
Нынешняя налоговая система, по мнению автором письма, была специально разработана для того, чтобы богатые становились еще богаче.
«Проще говоря, для восстановления доверия необходимо обложить налогом богатых. Облагайте налогом нас, богатых, и облагайте налогом сейчас», – заявляют олигархи.