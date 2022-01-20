Реальный уровень вакцинации от коронавируса в России за вычетом поддельных сертификатов оценили в 30-40%
Большинство российских регионов практически никак не борются с продажей фальшивых сертификатов о вакцинации. В 51-м субъекте на сегодняшний день возбуждено меньше одного уголовного дела по факту подделки документов на 100 тысяч человек с сертификатами
Большинство российских регионов практически никак не борются с продажей фальшивых сертификатов о вакцинации. В 51-м субъекте на сегодняшний день возбуждено меньше одного уголовного дела по факту подделки документов на 100 тысяч человек, у которых есть сертификаты о вакцинации.
«Важные истории» (издание признано иностранным агентом) со ссылкой на данные МВД пишут, что среди регионов лидером по борьбе с фальшивыми сертификатами о прививке против коронавируса стал Ямало-Ненецкий АО. Там на 100 тысяч обладателей сертификатов приходится семь уголовных дел за подделку документов. В топ-3 борцов с фейковыми ковид-паспортами также вошли Тамбовская область (пять дел) и Ивановская область (три дела).
При этом две трети регионов практически не ведут борьбу с продавцами и покупателями поддельных сертификатов о вакцинации.
Аналитик сообщества Watching COVID-19 Виктор Кабанов сообщил «ВИ», что в России объем подделок ковид-паспортов действительно большой. Эксперт отметил, что по данным властей в стране привито от коронавируса 76 млн человек. Из этого числа надо вычесть 8 млн человек, которые не прошли ревакцинацию и которые купили сертификаты. Получается, что реальный уровень вакцинации в России составляет 30-40%.
«Такой уровень не работал даже со старыми штаммами, а против нового («омикрон») это - ничто», - отметил Виктор Кабанов.