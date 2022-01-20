Центробанк предложил запретить в России криптовалюту по просьбе ФСБ
Центробанк России предложил полностью запретить криптовалюту по просьбе ФСБ России. Таким образом силовое ведомство рассчитывает лишить оппозицию и независимые СМИ финансовой поддержки
Центробанк России предложил полностью запретить криптовалюту по просьбе ФСБ России. Таким образом силовое ведомство рассчитывает лишить оппозицию и независимые СМИ финансовой поддержки.
В декабре 2021 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ выступает против проведения операций с криптовалютой на финансовой инфраструктуре. По данным источников Bloomberg, в реальности за нападками на виртуальную валюту стоит ФСБ.
Федеральная служба безопасности России давно продвигает инициативу полного запрета в стране криптовалют под предлогом того, что виртуальные активы часто используются для незаконной деятельности, а именно покупки наркотиков и финансирования террористов.
При этом в ФСБ рассчитывают, что запрет на криптовалюту позволит остановить финансирование оппозиционных сил и расследовательских СМИ.