20 января 2022, 12:53
Власти Таиланда отменяют карантин для привитых от коронавируса туристов
При этом путешественники при въезде в страну должны предоставить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Кроме того, после прибытия иностранцы должны сдать еще два теста – непосредственно в аэропорту и на пятый день отдыха
Фото: serggrub.blogspot.com
Таиланда, популярного у российских туристов, с 1 февраля отменяют обязательный недельный карантин для привитых от коронавируса иностранцев.
При этом путешественники при въезде в страну должны предоставить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Кроме того, после прибытия иностранцы должны сдать еще два теста – непосредственно в аэропорту и на пятый день отдыха.
Туристы должны будут забронировать гостиницу на первый и пятый день (это могут быть разные отели) и заранее оплатить два ПЦР-теста, сообщает «КоммерсантЪ».