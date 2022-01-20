В Адыгее на территории заповедника построят новый горнолыжный курорт. «Гринпис» против
В Адыгее началось противостояние между активистами «Гринпис» и застройщиками Кавказского заповедника. Экологи пытаются спасти от застройки часть заповедника, который расположен на плато Лаго-Наки
В Адыгее началось противостояние между активистами «Гринпис» и застройщиками Кавказского заповедника. Экологи пытаются спасти от застройки часть заповедника, который расположен на плато Лаго-Наки.
На указанном участке заповедной земли планируется построить новый горнолыжный курорт. В 2015 году правительство заморозило этот проект, однако весной 2020 года о нем снова вспомнили. Тогда администрация Адыгеи заявила о привлечении федеральных средств на реализацию проекта.
Экологи обратились в Минприроды РФ с требованием остановить уничтожение части заповедника. В «Гринпис» говорят, что основную опасность представляет устройство плотины на реке Курджипс с целью обеспечения деятельности курорта. При этом ведомство в декабре 2021 года опубликовало новое положение о Кавказском заповеднике, которое позволяет строить на одном из его участков пансионаты, отели, трамплины и даже гидротехнические сооружения.
По данным Readovka, партнером по проекту строительства нового горнолыжного курорта выступила компания НАО «Красная Поляна», которая может быть связана с людьми бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева и миллиардера Аркадия Ротенберга.
На балансе НАО «Красная Поляна» уже имеется курорт «Горная карусель» в Сочи. В 2015 году 96,91% акции компании за 35 млрд рублей купило ООО «Курорт плюс», которая была зарегистрированное за три недели до торгов.
Доля в 99% «Курорт плюс» принадлежит ООО «Бизнес Курорт», чья доля находится с 2016 года под обременением ООО «СВК Холдинг» - структуры Сбера. Сам «Бизнес Курорт» принадлежит кипрскому офшору «Кастертон Холдинг лимитед», а его доля также находится под обременением ООО «СВК Холдинг».
До 2019 года гендиректором НАО «Красная поляна» был Александр Саурин, который ранее был заместителем тогдашнего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Сейчас главой компании является Андрей Круковский, до этого руководивший ЗАО «ЦТС регион». Учредителей этой фирмы является ЗАО ПФК «Поликомплекс», владельцем которого был Николай Буданов. Последний владеет АО ПФК «Полихрон», которое вместе с АО «Волгомост» владело ООО «ВМ-Стройтранссервис». По данным СМИ, за «Волгомостом» стоял миллиардер и друг президента Аркадий Ротенберг, хотя данную информацию он всегда отрицал.
С полной уверенностью сказать, что за офшором «Кастертон Холдинг лимитед» стоятАлександр Ткачев и Аркадий Ротенберг нельзя, однако связь НАО «Красная Поляна» с их людьми просматривается. Если же это окажется правдой, то у экологов нет никаких шансов отстоять Кавказский заповедник.