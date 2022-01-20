Власти Курганской области попросили у Минобороны помощи в борьбе с «омикроном»
Глава областного Департамента здравоохранения Алексей Сигидаев сообщил, что по прогнозу из-за «омикрона» в регионе будет в 5 раз больше заболевших, чем сейчас. «Написаны письма везде, в том числе в Министерство обороны с просьбой выслать помощь нашим медикам», - отметил чиновник
Власти Курганской области снова обратились в Минобороны с просьбой оказать помощь региону в борьбе с коронавирусом и его новым штаммом «омикрон».
Глава областного Департамента здравоохранения Алексей Сигидаев сообщил, что по прогнозу из-за «омикрона» в регионе будет в 5 раз больше заболевших, чем сейчас.
«Написаны письма везде, в том числе в Министерство обороны с просьбой выслать помощь нашим медикам», - отметил чиновник.
Сейчас в Курганской области дополнительно развернуты 3 тысячи коек, а в стационарах уже находятся 2600 человек. Скачка числа заболевших местные власти ждут уже на следующей неделе. Пока в области выявлено только три случая заражения «омикроном».
Напомним, что из-за сложной эпидемиологической обстановки Курганская область ранее уже дважды обращалась к военным за помощью в борьбе с коронавирусом - осенью 2020 года и летом 2021, сообщает Znak.com.