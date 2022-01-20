В шести российских регионах с начала года подорожал бензин
В России в 2022 году продолжился рост цен на автомобильное топливо. Согласно данным Росстата, за последнюю неделю бензин подорожал примерно до 50,45 рубля за литр
В России в 2022 году продолжился рост цен на автомобильное топливо. Согласно данным Росстата, за последнюю неделю бензин подорожал примерно до 50,45 рубля за литр.
В ведомстве сообщили, что средняя розничная цена 92-го бензина в январе 2022 года составляет 47,43 рубля, а 95-го - 51,32 рубля. Дизельное топливо подорожало до 54,46 рубля за литр. Самый значительный рост цен на топливо зафиксирован в Якутии. Еще в шести регионах наблюдается незначительное снижение цен.
Подорожание топлива в России эксперты объясняют ростом цен на нефть и падением рубля к доллару.
В конце 2021 года Национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» пожаловалась президенту Владимиру Путину на повышение топливными компаниями цен более чем на 20%. В Сахалинской области даже был установлен ценовой рекорд – 70 рублей за литр АИ-95 и 75 рублей за дизель.