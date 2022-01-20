20 января 2022, 08:27
Власти Венгрии изъявили желание производить на своем заводе «Спутник V»
Глава венгерского МИДа Петер Сийярто сообщил, что соответствующая договоренность между Будапештом и Москвой будет достигнута в ближайшее время
Фото: vademec.ru
Власти Венгрии изъявили желание производить у себя российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».
Глава венгерского МИДа Петер Сийярто сообщил, что соответствующая договоренность между Будапештом и Москвой будет достигнута в ближайшее время, передает РИА Новости.
Напомним, что Венгрия является одной из немногочисленных стран Евросоюза, в которой население вакцинируют российским «Спутником V». Официально ЕС российскую вакцину еще не признал. «Спутник V» является третьей по популярности вакциной от COVID-19 в Венгрии и второй по эффективности.