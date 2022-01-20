20 января 2022, 08:17
Глава СКР поручил проверить жалобы камчатских спасателей на руководство, которое просит поделиться зарплатой
Председатель Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин дал поручение своим подчиненным проверить информацию о том, что сотрудников ГУ МЧС по Камчатскому краю просят «поделиться» своей зарплатой с начальством
Фото: russiaedu.ru
Председатель Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин дал поручение своим подчиненным проверить информацию о том, что сотрудников ГУ МЧС по Камчатскому краю просят «поделиться» своей зарплатой с начальством.
Родственники сотрудников Камчатского спасательного центра МЧС России сообщили, что руководители центра очень настойчиво предлагает младшим по званию передать им часть денежного довольствия и других выплат.
Соответствующие жалобы поступили в электронную приемную главы СКР в соцсети «ВКонтакте».
В камчатском управлении МЧС данную информацию пока не прокомментировали.