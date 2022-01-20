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Общество
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20 января 2022, 08:11

Кошек и собак включат в законопроект об обязательной маркировке животных

Депутат Госдумы Владимир Бурматов («Единая Россия»), который возглавляет комитет по экологии и охране окружающей среды, анонсировал включение в законопроект об обязательной маркировке и учете животных кошек, собак и других домашних животных

Кошек и собак включат в законопроект об обязательной маркировке животных
Фото: m.apkpure.com

Депутат Госдумы Владимир Бурматов («Единая Россия»), который возглавляет комитет по экологии и охране окружающей среды, анонсировал включение в законопроект об обязательной маркировке и учете животных кошек, собак и других домашних животных. Сейчас законопроект касается только учета сельскохозяйственных животных.

В интервью «Известиям» депутат сообщил, что изначально законопроект разрабатывался для учета и маркировки в том числе и домашних питомцев, однако последние были исключены из документа. При этом, по словам Бурматова, к нему часто обращаются граждане с просьбой ввести обязательную регистрацию домашних питомцев.

Единоросс отметил, что в России очень много потерявшихся животных, которых с помощью маркировки было бы проще найти.

По мнению Бурматова, учет животных должен быть бесплатным, а владельцу необходимо предоставить выбор способа маркировки своего питомца: бирка, клеймо или чип.

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