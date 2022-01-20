Кошек и собак включат в законопроект об обязательной маркировке животных
Депутат Госдумы Владимир Бурматов («Единая Россия»), который возглавляет комитет по экологии и охране окружающей среды, анонсировал включение в законопроект об обязательной маркировке и учете животных кошек, собак и других домашних животных
Депутат Госдумы Владимир Бурматов («Единая Россия»), который возглавляет комитет по экологии и охране окружающей среды, анонсировал включение в законопроект об обязательной маркировке и учете животных кошек, собак и других домашних животных. Сейчас законопроект касается только учета сельскохозяйственных животных.
В интервью «Известиям» депутат сообщил, что изначально законопроект разрабатывался для учета и маркировки в том числе и домашних питомцев, однако последние были исключены из документа. При этом, по словам Бурматова, к нему часто обращаются граждане с просьбой ввести обязательную регистрацию домашних питомцев.
Единоросс отметил, что в России очень много потерявшихся животных, которых с помощью маркировки было бы проще найти.
По мнению Бурматова, учет животных должен быть бесплатным, а владельцу необходимо предоставить выбор способа маркировки своего питомца: бирка, клеймо или чип.