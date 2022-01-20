Спикер парламента Петербурга сообщил о планах ввести плату за въезд в центр на авто
Спикер Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский сообщил о подготовке транспортной реформы, в рамках которой въезд в исторический центр города на личных автомобилях может стать платным
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Спикер Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский сообщил о подготовке транспортной реформы, в рамках которой въезд в исторический центр города на личных автомобилях может стать платным.
В эфире радиостанции «Комсомольская правда» чиновник заявил, что Закс за счет платного въезда рассчитывают минимизировать число техники в центре.
«Сейчас двигаемся в сторону Европы, где стало принято ездить на общественном транспорте и не иметь личного автомобиля», - отметил Бельский.
Парламентарий также сообщил, что администрация города в настоящее время решает вопрос о расширении зоны платной парковки.
Когда власти Петербурга планирует ввести плату за въезд на авто в исторический центр города, не уточняется.