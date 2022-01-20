Экс-сотрудника Минобороны, который сообщил о коррупции в ведомстве, приговорили к 5 годам
Ленинский райсуд Екатеринбурга приговорил к 5 годам лишения свободы бывшего сотрудника Минобороны России Олега Морданова, который вскрыл коррупционные схемы в ведомстве, а после этого сам стал обвиняемым по делу о коррупции
Ленинский райсуд Екатеринбурга приговорил к 5 годам лишения свободы бывшего сотрудника Минобороны России Олега Морданова, который вскрыл коррупционные схемы в ведомстве, а после этого сам стал обвиняемым по делу о коррупции.
По данным портала Е1, Олег Морданов работал в 140-м отделе государственного стройнадзора Минобороны РФ. В 2019 году ему после трех лет конфликтов с начальством пришлось уволиться, поскольку он категорически отказывался принимать построенные объекты с нарушениями. Супруга подсудимого рассказывала журналистам, что начальник угрожал ее мужу уголовным преследование, если тот не примет объекты.
Олег Морданов сообщил о выявленных коррупционных нарушениях вышестоящему руководству Минобороны и в военную прокуратуру. По результатам проверки нарушения подтвердились, а начальника Морданова понизили в должности. При этом сам сотрудник стал обвиняемым по коррупционному делу.
Согласно материалам следствия, в 2016 и в 2018 годах обвиняемый якобы требовал от рабочих поставить для него железные ворота в подземном паркинге, а также провести ряд работ на его даче. При этом Морданов якобы угрожал создать им трудности на строительстве других объектов. Ущерб по делу сотрудника стройнадзора оценили в 120 тысяч рублей.