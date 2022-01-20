ЮНЕСКО может вычеркнуть Байкал из списка объектов всемирного наследия по вине «дочки» госкорпорации «Росатом»
«Федеральный экологический оператор», который является дочерней компанией госкорпорации «Росатом», получил досудебную претензию от Минприроды РФ за срыв сроков по контракту на очистку озера Байкал
«Федеральный экологический оператор», который является дочерней компанией госкорпорации «Росатом», получил досудебную претензию от Минприроды РФ за срыв сроков по контракту на очистку озера Байкал. Поскольку эта проблема не решается, то на нее уже обратил внимание ЮНЕСКО.
ФЭО получило госконтракт стоимостью 800 млн рублей на разработку проекта по устранению производственного вреда на озере Байкале, оставшегося от «Байкальского целлюлозно-бумажного комбината» (завод был закрыт несколько лет назад). Работы планировалось завершить в июне 2021 года. До 1 февраля 2022 года Россия обязана представить ЮНЕСКО отчет о мерах по сохранению уникального озера, пишет Readovka.
Теперь же Байкал могут лишить статуса объекта всемирного наследия, но куда важнее реальное состояние озера.