Чешская певица умышленно заразилась коронавирусом и скончалась
57-летняя Хана Горка не делала прививку от коронавируса, а когда ее вакцинированные муж и сын заболели COVID-19, то решила заразиться от них и затем получить ковид-паспорт как переболевшая
В Чехии фолк-певица Хана Горка скончалась в результате осложнений от коронавируса. Местные СМИ сообщают, что артистка умышленно заразилась коронавирусом.
По данным «Би-би-си», 57-летняя Хана Горка не делала прививку от коронавируса, а когда ее вакцинированные муж и сын заболели COVID-19, то решила заразиться от них и затем получить ковид-паспорт как переболевшая.
певицы Ян Река рассказал журналистам, что ковид-паспорт матери был нужен для участия в концертах. Сама артистка считала, что лучше переболеть коронавирусом, чем привиться.
«Она должна была изолироваться на неделю, потому что у нас был положительный тест. Но она все время была с нами», - отметил сын.
В день смерти Хана Горка сообщила родственникам, что чувствует себя намного лучше, но после этого ее состояние резко ухудшилось.