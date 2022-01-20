Родственник экс-депутата Максима Резника признался в оговоре политика по делу о марихуане
Родственник бывшего депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Максима Резника Иван Дорофеев признался, что оговорил политика по делу о наркотиках под давлением следствия
Родственник бывшего депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Максима Резника Иван Дорофеев признался, что оговорил политика по делу о наркотиках под давлением следствия.
Во время заседания Октябрьского райсуда Иван Дорофеев заявил, что у него было нервное состояние и стресс, а оперативник давил на него.
На заседании Дорофееву показали видео, на котором он утверждает, что банки, в которых потом нашли наркотики, в его квартиру якобы принес Максим Резник. Аналогичные показания он дал во время первого допроса.
Однако подсудимый заявил, что не давал таких показаний, а также не признал своих подписей под протоколом допроса, сообщает «Фонтанка».
Максим Резник был задержан в середине июня 2021 года. На тот момент он являлся депутатом петербургского ЗакСа. Политику предъявили обвинение по делу о марихуане, которая была найдена в квартире брата его жены. По версии следствия, Резник незаконно приобрел для личного употребления марихуану массой 18,2 грамма.
Политик предполагал, что нело против него возбудили с целью помешать ему принять участие в сентябрьских выборах.