20 января 2022, 01:06
Власти Великобритании анонсировали отмену масочного режима и других ограничений
Глава правительства Великобритании Борис Джонсон объявил об отмене с 26 января антиковидных ограничений, которые ранее были введены из-за распространения штамма «омикрон»
Фото: 247newsaroundtheworld.com
Глава правительства Великобритании Борис Джонсон объявил об отмене с 26 января антиковидных ограничений, которые ранее были введены из-за распространения штамма «омикрон».
Борис Джонсон со ссылкой на вирусологов заявил, что нынешняя волна коронавируса в Великобритании уже достигла своего пика. В этой связи с 26 января в Англии отменяется обязательный масочный режим в общественных местах, требование предъявлять ковид-паспорта для посещения ночных клубов, концертов и массовых мероприятий. При этом организаторы мероприятий по своему усмотрению могут требовать от гостей сертификаты о вакцинации и справки о перенесенном заболевании, сообщает BBC News.
Кроме того, британцы могут выйти с удаленной работы и вернуться в офисы.