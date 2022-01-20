В Кургане полиция предостерегла мам детей-диабетиков от проведения митинга
В Кургане сотрудники полиции вручили предостережение членам местного Диабетического общества о недопустимости проведения несогласованной акции протеста. Накануне администрация города отказала родителям детей-диабетиков в проведении пикета
В Кургане сотрудники полиции вручили предостережение членам местного Диабетического общества о недопустимости проведения несогласованной акции протеста. Накануне администрация города отказала родителям детей-диабетиков в проведении пикета.
Председатель общества Наталья Воробьева рассказала изданию «7х7», что матери детей с диабетом весь месяц выходили на одиночные пикеты и требовали от правительства Курганской области купить системы для измерения уровня сахара в крови.
22 января родители планировали провести митинг, однако мэрия их заявку отклонила под предлогом действия антиковидных ограничений. Более того, к активистам пришли полицейские, которые выдали им предостережения о недопустимости нарушения закона о митингах.
Диабетическое общество планирует направить коллективный иск в суд к департаменту здравоохранения Курганской области.