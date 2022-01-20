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Общество
4 млрд оттенков коррупции
20 января 2022, 00:03

В Госдуме предложили полностью запретить «постыдное» суррогатное материнство

Депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина предложила полностью запретить суррогатное материнство в России. Коммерческую продажу детей народная избранница назвала постыдной

В Госдуме предложили полностью запретить «постыдное» суррогатное материнство
Фото: karaulovlife.ru

Депутат Госдумы от КПРФ и председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила полностью запретить суррогатное материнство в России. Коммерческую продажу детей народная избранница назвала постыдной.

«Суррогатное материнство — это институт, который ущемляет с одной стороны права женщин, с другой стороны — права детей. Это трагедия и для ребенка, и для биологической матери», - заявила депутат, слова которой приводит Znak.com.

Нина Останина считает, что суррогатное материнство существует по материальной причине, а в России даже появилась целая профессия – суррогатная мама. По мнению депутата, россиянки на этом зарабатывают, а заказчиками вместо бездетных пар выступают «богатые дяденьки из Китая, Австралии и Германии».

«Разве вы не знаете, как они развлекаются и как пускают по рукам наших детей?» - заявила депутат.

Бездетным россиянам в случае запрета суррогатного материнства Нина Останина рекомендовала решить свои проблемы с помощью процедуры ЭКО или усыновления сирот.

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