19 января 2022, 19:04
Замминистра Министерства транспорта доставили на допрос по делу о коррупции
Заместитель министра транспорта Владимир Токарев доставлен в управление на транспорте МВД по Центральному федеральному округу для проведения следственных действий
Фото: mintrans.gov.ru
Заместитель министра транспорта Владимир Токарев доставлен в управление на транспорте МВД по Центральному федеральному округу для проведения следственных действий. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на осведомленные источники.
По предварительным данным, правительственного чиновника опрашивают в рамках дела о коррупции. Процессуальный статус замминистра неизвестен, детали уголовного дела не разглашаются.
Владимир Токарев работает заместителем главы Минтранса с 2018 года. С мая 2020 года по январь 2021 года он параллельно руководил Росжелдором.