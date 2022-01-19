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Политика
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19 января 2022, 19:04

Замминистра Министерства транспорта доставили на допрос по делу о коррупции

Заместитель министра транспорта Владимир Токарев доставлен в управление на транспорте МВД по Центральному федеральному округу для проведения следственных действий

Замминистра Министерства транспорта доставили на допрос по делу о коррупции
Фото: mintrans.gov.ru

Заместитель министра транспорта Владимир Токарев доставлен в управление на транспорте МВД по Центральному федеральному округу для проведения следственных действий. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на осведомленные источники.

По предварительным данным, правительственного чиновника опрашивают в рамках дела о коррупции. Процессуальный статус замминистра неизвестен, детали уголовного дела не разглашаются.

Владимир Токарев работает заместителем главы Минтранса с 2018 года. С мая 2020 года по январь 2021 года он параллельно руководил Росжелдором.

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