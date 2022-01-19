19 января 2022, 17:11
Налоговая заблокировала счета модного дома дочери Рамзана Кадырова
Налоговая инспекция возбудила исполнительное производство в отношении модного дома Firdaws, который принадлежит дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат Кадыровой. Претензии к модному дому связаны с неуплатой налогов и сборов
Фото: islamnews.ru
Налоговая инспекция возбудила исполнительное производство в отношении модного дома Firdaws, который принадлежит дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат Кадыровой. Претензии к модному дому связаны с неуплатой налогов и сборов.
«Лента.ру» сообщает, что из-за налоговых претензий счета ООО «Фирдаус» были заблокированы. Сколько модный дом задолжал налогов, не уточняется.
«Дом исламской моды» Firdaws основала супруга Рамзана Кадырова Медни. В 2016 году управление компанией перешло к Айшат Кадыровой. Сейчас она продолжает заниматься компанией, хотя занимает должность первого замминистра культуры Чечни.