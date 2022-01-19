Сына экс-замгенпрокурора и экс-судьи обвинили в убийстве и двух покушениях на убийство
Следственный комитет по Московской области завершил расследование уголовного дела сына бывшего заместителя генпрокурора Ивана Кондрата и бывшей судьи арбитражного суда Елены Кондрат. Николай Кондрат обвиняется в организации убийства
Следственный комитет по Московской области завершил расследование уголовного дела сына бывшего заместителя генпрокурора Ивана Кондрата и бывшей судьи арбитражного суда Елены Кондрат. Николай Кондрат обвиняется в организации убийства своего водителя и покушении на убийство из арбалета судьи Елены Махалкиной.
Сын судьи и прокурора обвиняется в убийстве по найму, организации приготовления к убийству двух и более лиц, похищении паспорта и умышленном уничтожении чужого имущества.
Согласно материалам следствия, Николай Кондрат, еще будучи студентом, заказал приятелю Никите Мацневу убийство своего водителя Кирилла Игитханяна, а также планировал устроить покушения на судью Махалкину и двух бизнесменов.
В 2020 году полицейские задержали Игитханяна из-за поддельного удостоверения сотрудника Следственного комитета. Тогда Кондрат решил избавиться от своего водителя, побоявшись, что тот расскажет о «противоправных эпизодах» в биографии студента.
Тело водителя с пятью ножевыми ранениями обнаружили в октябре 2020 года. Мацнева задержали в декабре того же года, а на допросе он признался в убийстве и сдал Кондрата. Задержанный рассказал, что за убийство сын прокурора и судьи обещал ему 300 тысяч рублей и 10 тысяч долларов.