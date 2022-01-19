19 января 2022, 15:31
Главврача санчасти СИЗО «Матросская тишина» задержали по делу о взятке
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали главного врача санитарной части следственного изолятора «Матросская тишина». Александра Кравченко подозревают в получении взятки
Фото: wikimapia.org
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали главного врача санитарной части следственного изолятора «Матросская тишина». Александра Кравченко подозревают в получении взятки.
Телеграм-канал Readovka сообщает, что главврач СИЗО также подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Его задержание может быть связано с делом бывшего замдиректора ФСИН России Олега Коршунова, который был осужден на 9 лет за растрату бюджетных средств.
В настоящее время Александр Кравченко находится на допросе в Следственном комитете.