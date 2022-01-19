19 января 2022, 15:20
Генпрокуратура потребовала признать террористическим движение «Колумбайн»
«Колумбайном» называют спланированное нападение учеников на образовательные учреждения с целью массового убийства. Этот термин стал широко известен после резонансного нападения на американскую школу «Колумбайн» в 1999 году
Фото: nbcnews.com
Генеральная прокуратура потребовала признать террористическим «движение» «Колумбайн». Заседание по этому вопросу Верховный суд РФ проведет 2 февраля.
«Колумбайном» называют спланированное нападение учеников на образовательные учреждения с целью массового убийства. Этот термин стал широко известен после резонансного нападения на американскую школу «Колумбайн» в 1999 году, которое совершили двое учеников. Злоумышленники тогда убили 13 человек.
В России в последние годы появилось достаточно последователей учеников «Колумбайна», а некоторые из них уже осуществили свои планы по нападению на школы и колледжи.