В Новой Москве возобновилась вырубка краснокнижного леса ради строительства школы
В Троицке рабочие отгородили зону вырубки забором, после чего техника приступила к уничтожению многовековых дубов. Вырубка леса проводится при поддержке правоохранительных органов, которые защищают рабочих от местных жителей и экологов
Фото: twitter.com/Activatica
В Новой Москве после новогодних каникул возобновилась вырубка краснокнижного леса ради строительства «мегашколы».
Телеграм-канал Readovka сообщает, что в Троицке рабочие отгородили зону вырубки забором, после чего техника приступила к уничтожению многовековых дубов. Вырубка леса проводится при поддержке правоохранительных органов, которые защищают рабочих от местных жителей и экологов.
В минувшие выходные жители Новой Москвы провели протестную акцию под названием «Марш снеговиков». В протесте приняли участие более 200 человек. Активисты заявляют, что не выступают против строительства школы, но требуют перенести объект в другое место, где не придется ради этого уничтожать краснокнижный лес.