Поставщики Wildberries пожаловались на невыплату денег за проданный товар
Локальные трудности с выплатами поставщикам начались еще в 2017 году, однако к 2021 году ситуация усугубилась. Предприниматели все чаще стали сообщать о том, что Wildberries перестал выплачивать им деньги за проданные товары
Крупнейший российский маркетплейс Wildberries отказался выплачивать поставщикам деньги за проданные товары, об этом сообщает портал Hoog Link.
Согласно данным портала «СБИС», в 2021 году WB выступил ответчиком по 120 искам на общую сумму 300 млн рублей. Всего на рассмотрении суда находится исков на миллиард рублей.
Локальные трудности с выплатами поставщикам начались еще в 2017 году, однако к 2021 году ситуация усугубилась. Предприниматели все чаще стали сообщать о том, что Wildberries перестал выплачивать им деньги за проданные товары, а обращения в техподдержку не приносят результата, так как сотрудники отвечают шаблонными отписками.
К осени прошлого года поставщики объединились в чатах с целью повлиять на сложившуюся ситуацию. На запрос «Новых Известий» в маркетплейсе заявили, что поставщики якобы неверно указывают свои банковские реквизиты, поэтому платежи возвращаются.
В декабре 2021 приостановки выплат поставщикам стали массовыми, а в WB стали утверждать, что проводится проверка продавцов, сотрудничающих с маркетплейсом по модели DBS. Речь идет о модели, когда хранение, упаковка и доставка товара осуществляются самим поставщиком, а маркетплейс только служит витриной. Данная схема на WB доступна только продавцам Москвы и Санкт-Петербурга, у которых есть свои склады.
Таким образом можно сделать вывод, что проверка и приостановка выплат за проданный товар касается в первую очередь продавцов, которые отказываются передавать маркетплейсу рычаги управления своим бизнесом и, соответственно, выполнять требование WB о предоставлении покупателям «разорительные» скидки.
Сейчас сотни пострадавших от действий Wildberries поставщиков готовятся к подаче коллективных досудебных претензий. Затем они планируют обратиться в суд.