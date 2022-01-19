19 января 2022, 13:59
Российские олигархи потеряли 7 млрд долларов из-за падения фондовой биржи
Миллиардеры Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко потеряли 1,5 млрд долларов. Состояние Владимира Потанина сократилось на 1,4 млрд долларов, а Вагита Алекперова - на 1,1 млрд долларов
Фото: boilerroom408.ru
Финансовое состояние четырех бизнесменов из российского списка Forbes за сутки сократились больше чем на миллиард долларов у каждого.
Миллиардеры Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко потеряли 1,5 млрд долларов. Состояние Владимира Потанина сократилось на 1,4 млрд долларов, а Вагита Алекперова - на 1,1 млрд долларов, сообщает журнал Forbes.
Алексей Мордашов, Олег Тиньков, Виктор Рашников, Сулейман Керимов и Владимир Лисин за сутки потеряли 500 млн долларов
В сумме состояние первой десятки российского списка Forbes сократилось примерно на 7 млрд долларов из-за падения фондового рынка. 18 января индекс Московской биржи упал на 6,5%, а индекс РТС — на 7,29%.