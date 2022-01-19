Экс-депутат Наталья Поклонская не поедет работать послом в Кабо-Верде
Бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») не будет послом России в республике Кабо-Верде. Отказ от дипломатической должности экс-парламентарий объяснила «личными обстоятельствами»
Бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») не будет послом России в республике Кабо-Верде. Отказ от дипломатической должности экс-парламентарий объяснила «личными обстоятельствами».
В МИД России порталу Znak.com также сообщили, что у Натальи Поклонской «изменились личные обстоятельства, и ее отъезд послом в Кабо-Верде не состоится по этим причинам». Какие именно обстоятельства помешали отъезду Поклонской, не уточняется.
Ранее российские СМИ неоднократно отмечали, что Наталья Поклонская уже давно должна была отправиться в Кабо-Верде на новую службу, однако по-прежнему находится в Москве.
Отъезд г-жи Поклонской из России может быть связан с риском ее ареста в других странах и последующей выдаче украинским властям. Напомним, что после присоединения Крыма к РФ она занимала должность прокурора республики, а Киев обвиняет ее в государственной измене.