19 января 2022, 12:58
Операторы связи предупредили абонентов о повышении стоимости архивных тарифов
Российские операторы сотовой связи намерены повысить стоимость архивных тарифов. Так, оператор МТС еще в декабре сообщил своим абонентам о повышении цен на 60 рублей при сохранении текущего набора услуг
Фото: geekville.ru
Российские операторы сотовой связи намерены повысить стоимость архивных тарифов. Так, оператор МТС еще в декабре сообщил своим абонентам о повышении цен на 60 рублей при сохранении текущего набора услуг.
«Вымпелком» (бренд «Билайн») планирует поднять цены на 10%, хотя официальные представители компании заявляют лишь об «изменении цен». Оператор отметил, что у абонентов будет возможность выбора дополнительных бонусов либо смены тарифного плана, сообщает «КоммерсантЪ».
С февраля повысить цены на архивные тарифы планирует «Мегафон», а затем — Tele2.
Эксперты отмечают, что операторы связи повышают стоимость архивных тарифов чаще всего ради того, чтобы стимулировать абонентов переходить на новые тарифные планы.
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