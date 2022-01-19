Племянница президента и жена главы Кузбасса оказалась владелицей крупной угольной компании
Речь идет об Анне Цивилевой – супруге губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. В 2018 году они оба получили 70% акций угольной компании «Колмар». Ранее аналогичной долей владел один из ближайших друзей президента Геннадий Тимченко
Тайная двоюродная племянница президента России Владимира Путина владеет крупной угольной компанией «Колмар» и фактически управляет Кузбассом – основным угледобывающим регионом страны. Об этом сообщается в новом расследовании издания «Агентство».
Речь идет об Анне Цивилевой – супруге губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. В 2018 году они оба получили 70% акций угольной компании «Колмар». Ранее аналогичной долей владел один из ближайших друзей президента Геннадий Тимченко. «Колмар» получил более 11 млрд рублей государственной помощи и за последние 7 лет увеличил добычу угля в 15 раз.
Источники «Агентства» и друзья семьи Цивилевых сообщили, что супруга главы Кузбасса приходится двоюродной племянницей Владимиру Путину. Журналисты в свою очередь выяснили, что племянница Владимира Путина Анна Путина в 1996 году вышла замуж за врача-психиатра Льва Логинова и взяла его фамилию. При этом в публикациях кемеровских СМИ утверждалось, что Логинова - девичья фамилия жены губернатора Кузбасса.
Анна Цивилева не только занимается добычей угля, но и участвует в управлении Кемеровской областью. В 2019 году Сергей Цивилев торжественно наградил свою жену медалью «За служение Кузбассу».