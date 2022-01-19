19 января 2022, 11:53
Власти Египта ввели обязательное тестирование туристов на коронавирус при въезде в страну
Представитель туроператора «Интурист» сообщил, что при въезде россиян будут в обязательном порядке тестировать на коронавирус прямо в аэропорту. Новое правило начнет действовать с 22 января
Фото: russia-news.ru
Власти Египта ужесточили правила въезда в страну для российских туристов в связи с распространением штамма «омикрон».
Представитель туроператора «Интурист» сообщил РИА Новости, что при въезде россиян будут в обязательном порядке тестировать на коронавирус прямо в аэропорту. Новое правило начнет действовать с 22 января.
В случае положительного теста туриста отправят на карантин в обсерватор на пять суток.
Кто будет оплачивать проведение тестирования на коронавирус, не уточняется.