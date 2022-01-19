19 января 2022, 11:46
В России за сутки выявили 33 899 новых случаев заражения коронавирусом
В России продолжается рост заболеваемости коронавирусом из-за распространения нового штамма «омикрон». За минувшие сутки в стране было выявлено 33 899 новых случаев заражения
Фото: nevnov.ru
В России продолжается рост заболеваемости коронавирусом из-за распространения нового штамма «омикрон». За минувшие сутки в стране было выявлено 33 899 новых случаев заражения.
По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в результате осложнений за сутки скончались 698 ковидных пациентов.
В Москве за прошедшие сутки выявили 8 795 новых случаев заражений. В последний раз такой уровень суточной заболеваемости фиксировался в июне 2021 года.
В Санкт-Петербурге выявили 4382 новых заболевших, а в Московской области – 2626 заболевших.