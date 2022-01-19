В России за прошлый год количество коррупционных преступлений выросло на 27,8%
В России по итогам 2021 года было зарегистрировано 18,5 тысячи преступлений, связанных со взятками и коррупцией. По сравнению с 2020 годом количество преступлений коррупционной направленности выросло на 27,8%
В России по итогам 2021 года было зарегистрировано 18,5 тысячи преступлений, связанных со взятками и коррупцией. По сравнению с 2020 годом количество преступлений коррупционной направленности выросло на 27,8%.
Согласно официальной статистике МВД РФ, в прошлом году было возбуждено более 5 тысяч уголовных дел по факту получения взяток, 4,5 тысячи дел по факту дачи взяток и более 2 тысяч дел о посредничестве при получении взятки. Еще 7 тысяч преступлений было выявлено по мелким взяткам, сообщает Znak.com.
Кроме того, в прошлом году на 26,9% выросло количество преступлений, связанных с экстремизмом (было выявлено более тысячи таких преступлений). При этом количество грабежей сократилось на 22%, разбойных нападений было совершено на 17% меньше, чем в 2020 году, а убийств стало меньше на 5%.