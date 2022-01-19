Новый штамм «омикрон» поражает детей чаще, чем штамм «дельта»
Новый штамм коронавируса «омикрон» протекает у детей хуже, чем «дельта», поскольку является более заразным. Кроме того, он быстрее размножается в верхних дыхательных путях
Новый штамм коронавируса «омикрон» протекает у детей хуже, чем «дельта», поскольку является более заразным. Кроме того, он быстрее размножается в верхних дыхательных путях.
Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил «Ленте.ру», что пока случаи тяжелого течения у нового штамма встречается редко, тем не менее, «дети болеют, и смертельные случаи уже известны».
Врач-вирусолог Евгений Тимаков говорит, что «омикрон» более опасен для детей до 3 лет и старше 12 лет.
В этой связи власти разных стран мира, в том числе и России, рассматривают вопрос о вакцинации детей и подростков. Например, в США уже прививают от коронавируса детей старше 12 лет, а в России вакцинация подростков начнется в ближайшее время.