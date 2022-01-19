В республике Тува пройдет митинг против «бешеного роста цен»
В республике Тува региональное отделение КПРФ направило в администрацию уведомление о проведении митинга против «бешеного роста цен» на продукты питания. Акция запланирована на 30 января
В республике Тува региональное отделение КПРФ направило в администрацию уведомление о проведении митинга против «бешеного роста цен» на продукты питания. Акция запланирована на 30 января.
«Простому работяге что есть, как добираться до работы? Мы солидарны с трудовым народом, ветеранами и студентами, а что говорить о пенсионерах, которые получают сущие копейки?», - говорится в заявлении тувинских комсомольцев.
В партии отметили, что даже подорожание на 1-2 рубля бьет по карману простого жителя республики, а рост цен на 20-30 рублей и вовсе делает товары недоступными для многих граждан, сообщает Znak.com.
Напомним, что по итогам 2021 года инфляция составила 8,4%, что является максимальным показателем за последние пять лет. При этом продовольственная инфляция составила 10,8%.