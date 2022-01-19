Власти США из-за «омикрона» бесплатно раздадут гражданам миллионы респираторов
Администрация президента США Джо Байдена в связи с распространением штамма «омикрон» приняла решение раздать гражданам бесплатно сотни миллионов респираторов №95 для индивидуальной защиты
Администрация президента США Джо Байдена в связи с распространением штамма «омикрон» приняла решение раздать гражданам бесплатно сотни миллионов респираторов №95 для индивидуальной защиты.
Издание Politico сообщает, что данный шаг Белого дома станет ответом на давление в связи с необходимостью отказа от тканевых масок в пользу более надежных респираторов.
Ранее медики призвали власти раздать американцам респираторы, так как им сложно достать дешевые, но при этом эффективные против «омикрона» средства индивидуальной защиты.
Отметим, что из-за стремительного распространения штамма «омикрон» во многих странах мира значительно ухудшилась эпидемиологическая обстановка. По мнению некоторых вирусологов, «омикроном» могут заразиться практически все люди, однако наибольший вред он нанесет непривитым.