Американские авиакомпании выступили против размещения сетей 5G возле аэропортов
Крупные американские авиакомпании (пассажирские и грузовые) выступили против размещения инфраструктуры сетей 5G возле аэропортов. Перевозчики предупредили, что это приведет к «катастрофическому авиационному кризису»
Крупные американские авиакомпании (пассажирские и грузовые) выступили против размещения инфраструктуры сетей 5G возле аэропортов. Перевозчики предупредили, что это приведет к «катастрофическому авиационному кризису».
В обращении перевозчиков к администрации президента Джо Байдена и Минтрансу говорится, что новый сервис 5G в американском частотном диапазоне C может вывести из строя значительное число самолетов, что «потенциально может привести к тому, что десятки тысяч американцев застрянут за границей». Это в свою очередь вызовет «хаос» в авиационной отрасли, сообщает Reuters
Письмо к властям подписали компании American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, Southwest Airlines и другие авиаперевозчики.
В Федеральном управлении гражданской авиации США заявили, что оборудование сети 5G может вызывать помехи, которые затруднят полеты в условиях плохой видимости.
Участники авиационного рынка и эксперты просят отказаться от планов по размещению сетей 5G в радиусе двух миль (3,2 км) от аэропортов.