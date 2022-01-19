19 января 2022, 03:16
Чистый отток капитала из России в прошлом году вырос в 1,5 раза и составил 72 млрд рублей
В 2020 году из страны было выведено 50,4 млрд рублей, что в полтора раза меньше показателя 2021 года. В сообщении финансового регулятора говорится, что такие показатели были достигнуты за счет покупки иностранных активов преимущественно в форме прямых инвестиций
Фото: topdaynews.ru
Чистый отток капитала из России по итогам 2021 года увеличился до 72 млрд рублей. Такие данные приводит Центральный банк России.
В 2020 году из страны было выведено 50,4 млрд рублей, что в полтора раза меньше показателя 2021 года.
В сообщении финансового регулятора говорится, что такие показатели были достигнуты за счет покупки иностранных активов преимущественно в форме прямых инвестиций.
Согласно отчету ЦБ РФ, иностранные инвесторы в прошлом году сократили свои вложения в российские облигации федерального займа и евробонды на 3,2 млрд долларов против притока средств в размере 3,9 млрд долларов годом ранее. В годовом выражении чистый отток средств российских нерезидентов составил 4,3 млрд долларов.