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Общество
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19 января 2022, 02:40

Фонд социального страхования за три года потратил на публикации в СМИ о себе 447 млн рублей

Фонд социального страхования России за последние три года потратил 447 млн рублей на рекламу своей деятельности в «Комсомольской правде», «Московском комсомольце» и «Аргументах и фактах»

Фонд социального страхования за три года потратил на публикации в СМИ о себе 447 млн рублей
Фото: zabkray.er.ru

Фонд социального страхования России за последние три года потратил 447 млн рублей на рекламу своей деятельности в «Комсомольской правде», «Московском комсомольце» и «Аргументах и фактах».

Согласно информации портала госзакупок, главным информационным партнером Фонда соцстрахования стал издательский дом «Комсомольская правда». В 2022 году издательский дом получит 115 млн рублей на информационную поддержку фонда. Кроме того, за два последних года «Комсомолка» получила 236,8 млн рублей.

В 2020 году о деятельности фонда писали «Аргументы и факты» (100,4 млн рублей) и «Московский комсомолец» (109,9 млн рублей), а в 2021 и 2022 годах тендер на «информационно-разъяснительные мероприятия» выиграла «КП», сообщает Znak.com.

По условиям контракта, СМИ должно размещать публикации о Фонде социального страхования на сайте с аудиторией не менее 49 миллионов уникальных пользователей в месяц, с учетом посетителей региональных поддоменов. Под это техническое задание как раз попадает «Комсомольская правда». Как минимум 96 материалов должны быть согласованы с заказчиком.

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