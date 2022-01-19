Фонд социального страхования за три года потратил на публикации в СМИ о себе 447 млн рублей
Фонд социального страхования России за последние три года потратил 447 млн рублей на рекламу своей деятельности в «Комсомольской правде», «Московском комсомольце» и «Аргументах и фактах»
Фонд социального страхования России за последние три года потратил 447 млн рублей на рекламу своей деятельности в «Комсомольской правде», «Московском комсомольце» и «Аргументах и фактах».
Согласно информации портала госзакупок, главным информационным партнером Фонда соцстрахования стал издательский дом «Комсомольская правда». В 2022 году издательский дом получит 115 млн рублей на информационную поддержку фонда. Кроме того, за два последних года «Комсомолка» получила 236,8 млн рублей.
В 2020 году о деятельности фонда писали «Аргументы и факты» (100,4 млн рублей) и «Московский комсомолец» (109,9 млн рублей), а в 2021 и 2022 годах тендер на «информационно-разъяснительные мероприятия» выиграла «КП», сообщает Znak.com.
По условиям контракта, СМИ должно размещать публикации о Фонде социального страхования на сайте с аудиторией не менее 49 миллионов уникальных пользователей в месяц, с учетом посетителей региональных поддоменов. Под это техническое задание как раз попадает «Комсомольская правда». Как минимум 96 материалов должны быть согласованы с заказчиком.