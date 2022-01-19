ИКАО выявила противоречия в показаниях Минска по делу о посадке самолета Ryanair
Международная организация гражданской авиации (ИКАО) опубликовала отчет об экстренной посадке в Минске пассажирского самолета ирландского лоукостера Ryanair, на борту которого находился один из основателей оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич
Международная организация гражданской авиации (ИКАО) опубликовала отчет об экстренной посадке в Минске пассажирского самолета ирландского лоукостера Ryanair, на борту которого находился один из основателей оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Самолет выполнял рейс из Афин в Вильнюс, а в белорусской столице его посадили якобы из-за угрозы взрыва на борту.
В отчете ИКАО говорится, что показания белорусских властей о времени получении анонимного письма с угрозой взрыва не соответствуют действительности. Так, электронное письмо поступило в аэропорт Минска в 12:56 по местному времени, когда лайнер Ryanair уже готовился к посадке в аэропорту Минска.
При этом белорусская сторона представила в ИКАО скриншот письма с другим временем получения - 12:25. С учетом того, что по полученному скриншоту невозможно проверить метаданные, то говорить о том, что письмо было отправлено еще до посадки самолета, не представляется возможным.
Всего в тот день было отправлено шесть писем с одинаковыми угрозами в аэропорты Вильнюса, Минска, Софии, Бухареста, Киева и Афин. В Афинах письмо и вовсе обнаружили только после выходных.
Белорусский диспетчер сообщил, что электронное письмо с угрозами было отправлено нескольким аэропортам около 12:30 по минскому времени, однако первое сообщение об угрозе поступило в аэропорт Вильнюса в 12:25, а в Софию и Бухарест в 12:27 и 12:28.
После посадки самолета в Минске местные силовики были обязаны вывести всех людей из самолета, ведь речь шла об угрозе взрыва, однако они оставили на борту члена экипажа. Кроме того, властями не был введен режим антитеррористической операции.
По версии Евросоюза, белорусские власти намерено посадили самолет в Минске, чтобы задержать оппозиционера Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу.
Первоначально в Минске утверждали, что самолет угрожали взорвать боевики палестинского движения ХАМАС, однако там данную информацию опровергли и осудили действия режима Александра Лукашенко.