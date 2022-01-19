Gulagu.net опубликовал первую часть видео пыток заключенных в омской колонии
Правозащитный проект Gulagu.net опубликовал на своем канале в YouTube первую часть видеоархива с кадрами пыток заключенных в учреждениях управления ФСИН по Омской области. Видеозаписи были сделаны в карантинном отряде одной из колоний региона
Правозащитный проект Gulagu.net опубликовал на своем канале в YouTube первую часть видеоархива с кадрами пыток заключенных в учреждениях управления ФСИН по Омской области. Видеозаписи были сделаны в карантинном отряде одной из колоний региона.
Правозащитники отметили, что у них появилась возможность наблюдать за ситуацией в учреждениях ФСИН в онлайн-режиме в течение двух недель. Наблюдение показало, что в карантинном отряде действует «тоталитарная система по подавлению воли вновь прибывших заключенных».
Обнародованные записи были сделаны в первой половине ноября 2021 года. На первых видео арестанты сидят на тумбочках и учат правила внутреннего распорядка. Эти правила запрещают заключенным ходить и разговаривать между собой, они должны вставать по стойке «смирно», если в помещение заходит сотрудник ФСИН или «капо» (осужденные, которые сотрудничают с администрацией). Кроме того, под угрозой пыток заключенных заставляют работать по выходным.
В Gulagu.net отметили, что происходящее в омском карантине напоминает научный эксперимент «по отработке модели тоталитарного подавления воли с помощью пыток и угрозы применения изнасилования в извращенной форме».
Бывшие заключенные, которые отбывали срок в Омской области, рассказали, что подвергались пыткам и изнасилованиям,а сотрудники администрации записывали издевательства на видеорегистраторы. Записи хранились у начальника колонии.