Компания Nestle переведет все свои российские заводы на энергию ветра
Компания Nestle решила перевести все свои российские предприятия на энергию из возобновляемых источников. Ископаемое топливо на фабриках полностью заменят электричеством с ветряных установок
Компания Nestle решила перевести все свои российские предприятия на энергию из возобновляемых источников. Ископаемое топливо на фабриках полностью заменят электричеством с ветряных установок.
Нововведение касается заводов Nestle в Калужской, Вологодской, Владимирской, Самарской областях, Краснодарском и Пермском краях, а также строящемся предприятии в Новосибирской области, сообщает «Интерфакс».
Компания за счет перехода на энергию с ветряных электростанций планирует сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на 80 тысяч тонн в год.
В Nestle сообщили, что калужский завод «Нестле Пурина ПетКер» уже был переведен на «энергию ветра», а уровень выброса CO2 удалось снизить на 20,5 тысячи тонн.
К 2025 году компания планирует перевести 800 производственных площадок, офисов и складов на энергию из возобновляемых источников.