Компания-оператор шахты «Листвяжная» в 2020 году незаконно превысила объемы добычи угля
Компания-оператор кемеровской шахты «Листвяжная», где в конце ноября прошлого года погибли 46 горняков и пятеро спасателей, в 2020 году на 87 тысяч тонн превысила уровень добычи полезных ископаемых, установленный лицензией на недропользование
Компания-оператор кемеровской шахты «Листвяжная», где в конце ноября прошлого года погибли 46 горняков и пятеро спасателей, в 2020 году на 87 тысяч тонн превысила уровень добычи полезных ископаемых, установленный лицензией на недропользование. Об этом говорится в отчете по итогам проверки в отношении ООО «Шахта Листвяжная».
Сотрудники кемеровского Росприроднадзора установили, что компания имела право добыть 4650 тысяч тонн угля, однако фактический объем составил 4734 тысячи тонн.
Такое нарушение является весьма существенным. Настолько, что теперь Росприроднадзор вправе направить запрос в Роснедра о лишении ООО «Шахта Листвяжная» лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых.
В природоохранном ведомстве также сообщили, что ранее направляли руководителям и собственникам компании предписание об устранении нарушений, однако требование властей было проигнорировано. Не исключено, что именно этот факт стал причиной аварии, которая произошла на 25 ноября на шахте «Листвяжная».
По данным телеграм-канала ««Зеленый» змий», Росприроднадзор по итогам проверки направил компании-оператору шахты еще одно требование о приведении в соответствии с проектом разработки месторождения уровень добычи.