Полиция отказалась возбуждать дело по факту самоубийств двух медсестер в больнице Сургута
Полиция Сургута отказала в возбуждении уголовного дела по факту доведения до самоубийства медсестры травматологической больницы Аяжан Ташмагабетовой. Муж погибшей ранее рассказал журналистам, что его супруга не выдержала травли на работе
Полиция Сургута отказала в возбуждении уголовного дела по факту доведения до самоубийства медсестры травматологической больницы Аяжан Ташмагабетовой. Муж погибшей ранее рассказал журналистам, что его супруга не выдержала травли на работе. После гибели Ташмагабетовой в этой же больнице покончила с собой еще одна медсестра.
Муж Аяжан Ташмагабетовой написал заявление в полицию, в котором указал, что именно действия старшей медсестры отделения Ольги Матвейчук повлияли на решение его жены свести счеты с жизнью. Радик Ташмагабетов требовал возбуждения дела по факту угрозы убийством или причинения тяжкого вреда здоровью.
Местная полиция провела проверку, но возбуждать дело отказалась. Следователи заявили, что не выявил в действиях сотрудников больницы «угрозы жизни и здоровью».
Одновременно с этим Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Дело находится на контроле у председателя ведомства Александра Бастрыкина, сообщает Znak.com.
Ранее сообщалось, что Аяжан Ташмагабетовой подверглась травле на работе после жалоб на переработки, отсутствие президентских выплат за работу с ковидными пациентами и использование в больнице медицинских изделий с истекшим сроком годности. Спустя примерно два месяца покончила с собой еще одна медсестра этой больницы Ираида Петрова.
После второго самоубийства сотрудники травматологической больницы Сургута рассказали журналистам, что причинами двух суицидов могли стать невыносимые условия работы и намеренная травля «неугодных» сотрудников.