Россиянам посоветовали покупать недвижимость в ДНР и ЛНР вместо Турции
Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») выступил против покупки российскими гражданами недвижимости в Турции. Парламентарий считает такое вложение денег рискованным и даже сравнил покупку квартир на турецких курортах с шопингом на китайских сайтах
Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») выступил против покупки российскими гражданами недвижимости в Турции. Парламентарий считает такое вложение денег рискованным и даже сравнил покупку квартир на турецких курортах с шопингом на китайских сайтах.
В эфире радиостанции «Говорит Москва» Виталий Милонов заявил, что покупать дома и квартиры в Турции – это «полный идиотизм» и «глупое занятие».
«Это попытка такой красивой жизни с AliExpress. Конечно, те, кто покупают недвижимость в Турции, должны понимать, что несут огромные риски», - отметил единоросс.
Парламентарий в качестве альтернативы предложил россиянам покупать недвижимость в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, а в также в Абхазии.
Отметим, что российские чиновники и депутаты неоднократно советовали рядовым россиянам отказаться от отдыха за границей и покупки там недвижимости. При этом многие госслужащие и члены их семей имеют квартиры и дома в разных странах мира, в том числе и «недружественных» по отношению к России.